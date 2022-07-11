HIMARS в дії – Україна нищить командні пункти і склади ворога, роспропаганда хвилюється

Україна все частіше завдає ювелірних ударів важливих об’єктах росіян – нищить командні пункти і склади ворога на захоплених ним територіях – на півдні і сході. Це стало можливим завдяки отриманому ЗСУ новому озброєнню. Зокрема, HIMARS.

Так, є інформація, що за два останніх тижні було знищено близько 30 ворожих складів боєприпасів за допомогою РСЗО HIMARS.

Тільки на Донбасі за вчора, 10 липня вдалося знищити шість складів боєприпасів окупантів.

Українські захисники поцілили у склади боєприпасів росіян в тимчасово окупованих Шахтарську, Чистяковому, Іловайську, Донецьку та Хрестівці Донецької області та Алчевську Луганської області. Про це повідомив спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

А на півдні ЗСУ уразили командно-спостережний пункт російської артилерійської бригади, контрольно-командний пункт росгвардії і два склади боєприпасів. Про це повідомляє 11 липня ОК «Південь», підбиваючи підсумки минулої доби, передає NNS.

У росії не можуть не помічати такої негативної для себе тенденції і вже почали говорити про це вголос. Пропагандисти і рашисти відверто хвилюються через удари по командним пунктах і складах.

Так, про великі втрати говорить ідеолог війни на Донбасі Ігор Стрєлков.

Колишній офіцер російських спецслужб б’є на сполох через ситуацію на фронті і заявляє, що ЗСУ масовано знищують склади з боєприпасами російської армії, без яких просування окупантів буде серйозно утруднене.

На своїй сторінці в соціальній мережі ‘ВКонтакте’ Стрєлков опублікував пост, заявляючи, що російські засоби ППО виявилися малоефективними проти масованих ударів ЗСУ ракетами РСЗВ ‘Хаймерс’. За його словами, ЗСУ знищили російські склади з боєприпасами, накривши протягом останнього тижня понад 10 великих складів артилерійських та інших снарядів, склади з паливом, близько десяти командних пунктів, а також велику кількість місць розташування особового складу російських військових у ближньому та глибокому тилу ЗС РФ.

‘За минулі 5-7 днів уражено понад 10 великих складів артилерійських та інших боєприпасів, кілька нафтобаз, близько десятка командних пунктів і приблизно стільки ж місць розташування особового складу у нашому ближньому та глибокому тилу. А також кілька позицій ППО та артилерійських позицій. Завдано ВЕЛИКИХ втрат в особовому складі та техніці’, – написав рашист.

Захвилювався і пропагандист Сладков. Він написав, що вже декілька разів ЗСУ завдавали ударів по «центрам прийняття рішень». І закликав щось з цим робити.

Але хай собі “собака гавкає” – караван іде. Ювелірні дії ЗСУ методично виснажують ворога і серйозно знижують наступальний потенціал окупантів.