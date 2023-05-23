Борги за електроенергію почнуть вносити до кредитної історії споживачів. Це рішення матиме вплив на фінансові установи при прийнятті рішення щодо надання позик своїм клієнтам.

Як передає НСН, про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії YASNO.

Компанія почала співпрацювати з Українським бюро кредитних історій. Це означає, що тепер бюро буде отримувати інформацію про боржників, і ці дані будуть відображатись в їхній кредитній історії.

Станом на 1 травня 2023 року побутові споживачі накопичили заборгованість більше одного місяця за спожиту електроенергію у розмірі понад 1,7 млрд грн. Щоб спонукати клієнтів більш відповідально ставитись до оплати за використану електроенергію, YASNO періодично передаватиме інформацію про заборгованість побутових клієнтів до бюро, йдеться у повідомленні.

Відповідно, якщо клієнт, котрий підпадає під критерії, визначені постачальником, звернеться до фінансової установи для отримання кредиту, то кредитор буде бачити його кредитну історію включно з інформацією щодо заборгованості за спожиту електроенергію.

Це може впливати на рішення кредитора, чи надавати позику такому клієнту.

Клієнти, які вчасно розраховуються за свої споживані послуги, зможуть формувати позитивну кредитну історію. Цей крок дозволить їм покращити свою кредитну репутацію, отримувати більш вигідні умови позик та забезпечить їх фінансову стабільність у майбутньому.

Ми добре розуміємо обставини, в яких усі ми зараз перебуваємо, але є клієнти, які не сплачують за використану електроенергію та інші комунальні послуги, але при цьому беруть кредити, наприклад, на чергові нові iPhone. Саме на таких клієнтів і розрахована така активність. Сьогодні важливо, щоб усі клієнти відчували відповідальність та сплачували за отримані комунальні послуги у повному обсязі, бо це дозволить енергетикам і на далі тримати енергетичний фрон, сказав Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO.

Кредитна історія клієнта – це інформація про кредити та дисципліну щодо їхньої оплати, яка надається різними установами (банками, фінансовими та лізинговими компаніями та ін.) та зберігається у базі даних Українського бюро кредитних історій.

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