Бойові виплати під загрозою – заступник міністра оборони зробив заяву

Сьогодні бойові виплати під загрозою, бо «ними маніпулюють свої ж». Про це розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигир, передає НСН з посиланням на Главком.

«Бойові виплати українським військовим свідчать, що ми віддаємо найбільшу шану бійцям, яким стало духу піти під ворожий вогонь. І сьогодні цей символ – під загрозою. Не через обстріли, не через брак грошей, а тому, що бойовими виплатами маніпулюють деякі люди, свої ж. Виплати за ризик життям отримують працівники, чия робота не має нічого спільного з перебуванням у зоні бойових дій, є навіть окремі люди, які вдають службу на передовій, навідуючись туди ненадовго та епізодично», наголосив Джигир.

Такі вчинки, за його словами, є «значно небезпечнішими, ніж просто неефективне або нецільове використання коштів, вони руйнують базову конструкцію в соціальному договорі держави».

Джигир також наголосив, що такі вчинки «руйнують впевненість бійців, що суспільство визнає і справедливо оцінює їх Чин, вони руйнують впевненість ще не призваних громадян, що у разі мобілізації на передову вони здобудуть беззаперечну повагу і визнання їхнього громадянського вчинку від кожного, хто залишається поза червоною зоною».

«Справедливість цих виплат має бути беззаперечною. І Міністерство оборони захищатиме їх від дискредитації. Бо це більше, ніж гроші. Відчуття залізної солідарності довкола винятковості бійців, які виконують бойові завдання – це те, над чим і треба будувати наш «залізний купол», наголосив Джигир.

Раніше ми писали, що набули чинності зміни до законодавства, які передбачають нові умови надання відпусток і грошового забезпечення військовослужбовців, рятувальників і поліцейських.

Відпустки військовослужбовців та компенсації за них

Відтепер, час перебування на лікуванні за кордоном для військовослужбовців збільшено з чотирьох до 12 місяців підряд.

Також установлено, що час безперервного перебування в закладах охорони здоров’я, у відпустці для лікування через хворобу або після поранення становить не менше одного тижня, але не більше чотирьох місяців підряд.

Відтепер військовослужбовці, які не отримали щорічну основну відпустку у зв’язку з настанням особливого чи воєнного періодів, право на неї будуть мати після закінчення цих періодів. Раніше така відпустка повинна була надаватися у наступному році.

Крім того, при звільненні військовослужбовця буде виплачуватися грошова компенсація за всі не використані під час проходження служби дні щорічних основної та додаткової оплачуваних відпусток.

Правила надання одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби:

50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби;

50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше;

25% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше;

50% місячного грошового забезпечення

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