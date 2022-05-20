Українці, які виїжджають із зони проведення бойових дій, зможуть отримати від держави грошову допомогу прямо на вокзалі.

Про це NNS дізнався з повідомлення пресслужби Укрзалізниці.

Також допомогу можуть отримати люди, які виїжджають з міст в окупації або оточенні.

Для цього Укрзалізниця передаватиме дані зі своїх евакуаційних рейсів колегам з Укрпошти, для яких вже облаштовано пункти видачі готівки на вокзалі у Львові. Невдовзі перелік вокзалів розшириться.

Зазначається, що це спільний проєкт Офісу Президента, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства соціальної політики, Міністерства інфраструктури, Укрзалізниці та Укрпошти покликаний донести до всіх, хто досі не наважувався евакуюватися з Донбасу, що на них дійсно чекають.

“Ця програма доповнює вже запущену раніше за підтримки ОПУ програму “Там, де вас чекають”, яка дозволяє вже в потязі підібрати та замовити варіанти тимчасового розселення”, йдеться у повідомленні.

Відомості про виплату грошової допомоги працівники залізниці формують безпосередньо під час руху евакуаційних потягів, де мають зазначити кількість дітей та дорослих. Ці дані передаються працівникам Укрпошти, які до моменту прибуття евакуаційного потяга до вокзалу міста призначення організовують все необхідне, щоб люди одразу після виходу з потяга могли отримати кошти.

Нагадаємо, що людям, які евакуювалися з районів проведення бойових дій, держава надає одноразову допомогу в розмірі 3000 гривень на кожну дитину чи людину з інвалідністю та 2000 гривень на кожну людину, старшу 18 років.

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