Хто може отримувати 2200 – 2500 грн щомісяця: перелік розширили

Кабмін розширив перелік громадян, які можуть претендувати на виплати по 2200 – 2500 грн щомісячно від міжнародних гуманітарних організацій.

Заявку на отримання допомоги можна подати на сайті “єДопомога“.

Про це повідомляє NNS з посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Раніше такі виплати передбачалися тільки внутрішньо переміщеним особам з числа найбільш вразливих соціальних категорій.

“Тепер виплати зможуть отримати й наші люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни на тимчасово окупованій території”, повідомив Шмигаль.

Заявку на отримання допомоги можна подати на сайті “єДопомога”, а з часом така можливість з’явиться в “Дії”.

Нагадаємо, внутрішньо переміщеним особам надається допомога на проживання:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень;

для інших осіб – 2 000 гривень.

Отримана допомога на проживання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.

Виплата допомоги на проживання не припиняється внутрішньо переміщеним особам, які повернулись до місця постійного проживання, але є власниками нерухомого майна, знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

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