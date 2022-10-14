Безлімітні абонементи від Укрзалізниці – скільки коштують і де можна скористатися

З 13 жовтня українці мають можливість придбати безлімітні абонементи від Укрзалізниці на проїзд приміськими рейсами.

Зробити це можна у чат-боті Укрзалізниці, повідомляє NNS з посиланням на пресслужбу УЗ.

Так, у чат-боті у всіх месенджерах наразі з’явилася можливість купити абонементи на приміські рейси у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Як додали в компанії, інші регіони планується додати у наступних оновленнях.

Повідомляється, що ціна абонементу починається від 200 гривень і залежить від конкретного маршруту, обраного людиною.

З абонементом можна отримати безлімітну кількість поїздок приміськими рейсами обраним маршрутом протягом тридцяти днів від дати старту абонементу.

Абонемент також можна придбати і на київську кільцеву електричку, ціна складає 600 гривень.

В Укрзалізниці уточнили, що абонементний квиток можна використовувати лише за маршрутом, вказаним у квитку між обраними станціями.

У мобільному додатку «Укрзалізниці» активовано онлайн-табло 15 вокзалів України