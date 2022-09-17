У мобільному додатку «Укрзалізниці» активовано онлайн-табло 15 вокзалів України

В оновленій версії застосунку активували онлайн-табло 15 вокзалів України. У мобільному додатку “Укрзалізниці” відтепер можна дізнатися колії, на які прибуватимуть потяги
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Дивогляд»
В оновленій версії застосунку активували онлайн-табло 15 вокзалів України:
- Київ
- Вінниця
- Хмельницький
- Харків
- Одеса
- Дніпро
- Запоріжжя
- Кривий Ріг
- Львів;
- Ковель
- Луцьк
- Івано-Франківськ
- Тернопіль
- Чернівці
- Коростень
- Фастів
- Козятин
Завантажити оновлення можна з магазинів Google Play Market і AppStore.
Також у додатку можна придбати і повернути квитки на потяги далекого і близького сполучень, знайти маршрути і рейси, а також отримати відповіді на запитання.
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