У мобільному додатку «Укрзалізниці» активовано онлайн-табло 15 вокзалів України

В оновленій версії застосунку активували онлайн-табло 15 вокзалів України. У мобільному додатку “Укрзалізниці” відтепер можна дізнатися колії, на які прибуватимуть потяги

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Дивогляд»

В оновленій версії застосунку активували онлайн-табло 15 вокзалів України:

Київ

Вінниця

Хмельницький

Харків

Одеса

Дніпро

Запоріжжя

Кривий Ріг

Львів;

Ковель

Луцьк

Івано-Франківськ

Тернопіль

Чернівці

Коростень

Фастів

Козятин

Завантажити оновлення можна з магазинів Google Play Market і AppStore.

Також у додатку можна придбати і повернути квитки на потяги далекого і близького сполучень, знайти маршрути і рейси, а також отримати відповіді на запитання.

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