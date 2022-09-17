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У мобільному додатку «Укрзалізниці» активовано онлайн-табло 15 вокзалів України

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В оновленій версії застосунку активували онлайн-табло 15 вокзалів України. У мобільному додатку “Укрзалізниці” відтепер можна дізнатися колії, на які прибуватимуть потяги

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Дивогляд»

У мобільному додатку «Укрзалізниці» активовано онлайн-табло 15 вокзалів України

В оновленій версії застосунку активували онлайн-табло 15 вокзалів України:

  • Київ
  • Вінниця
  • Хмельницький
  • Харків
  • Одеса
  • Дніпро
  • Запоріжжя
  • Кривий Ріг
  • Львів;
  • Ковель
  • Луцьк
  • Івано-Франківськ
  • Тернопіль
  • Чернівці
  • Коростень
  • Фастів
  • Козятин

Завантажити оновлення можна з магазинів Google Play Market і AppStore.

Також у додатку можна придбати і повернути квитки на потяги далекого і близького сполучень, знайти маршрути і рейси, а також отримати відповіді на запитання.

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