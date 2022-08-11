«Укрзалізниця» запустила мобільний застосунок – які корисні послуги є у додатку

Сьогодні, 11 серпня, «Укрзалізниця» запустила мобільний застосунок. З його допомогою користувачі зможуть купувати квитки та отримувати сповіщення про рейси. Які ще функції є у додатку

Про це повідомили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та «Укрзалізниця». Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті hromadske

Так, у додатку можна:

придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;

повернути квитки;

отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда;

знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;

отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.

Тестування нового застосунку провели в липні, і відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.

«”Укрзалізниця” є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною — будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні», — наголошують у компанії.

Федоров вказує, що під час війни «Укрзалізниця» стала одним із найважливіших елементів критичної інфраструктури.

«[Укрзалізнция] евакуювала тисячі людей із зони бойових дій та разом із нами організували виплати ВПО просто на вокзалах. А зараз тестуємо інтернет від Starlink у потягах, щоб ви завжди могли бути на зв’язку», — зазначив він.

Наступним етапом діджиталізації «Укрзалізниці» стане розробка нового сайту, єдиного порталу бортових послуг та розвиток онлайн-замовлення звичних залізничних сервісів: перевезення авто у вагоні, послуг вокзальних портерів, пошуку загублених речей, бронювання лаунжу тощо.

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