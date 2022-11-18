Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Росія може зробити з Україною без постачання західної зброї.

Без озброєння від країн Заходу Україна ризикує знову втрачати свої міста і повернутися до ситуації початку військового конфлікту, розв’язаного Росією. Це своєю чергою означатиме поразку Заходу.

Таку думку висловив Арестович в розмові з російським блогером та правозахисником Марком Фейгіним, передає NNS.

За його словами, якщо країни Заходу припинять постачати Україні зброю, то росіяни продовжать атакувати, фронт стабілізується, після чого окупанти можуть захопити Бахмут, Соледар, Гуляйполе, будуть розвивати наступ на Запоріжжя і знову робитимуть спробу висадитися на Правий берег.

«Повернеться ситуація початку конфлікту. А на х**на було воювати?», – задав риторичне запитання Арестович.

У такій ситуації, вважає експерт, США та їхні союзники знову змушені будуть давати зброю, щоб Росія не захопила Київ та пів України, оскільки країни Заходу не можуть дозволити, щоб окупанти нав’язали мирний договір на умовах вже захоплених територій.

«Це означало би поразку Заходу. Це означало б, що можна порушити систему міжнародної безпеки, творцем і бенефіціаром якої є Захід, залишитися непокараними і зберегти за собою захоплені території», – резюмував він.

Джерело

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