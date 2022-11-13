Арестович назвав наступну ціль ЗСУ після Херсона

В Офісі президента України назвали наступну ціль ЗСУ після Херсона, передає NNS.

За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, після звільнення правого берега Херсонської області стрімке продовження контрнаступу українських військових можливе у Мелітопольскому районі Запорізької області. І цьому сприятиме широкий степ.

Арестович наголосив, що ландшафт району поблизу Мелітополя на Запоріжжі суттєво відрізняється від особливостей ландшафта у Херсонській області, де дуже складно вести бойові дії. Про це він сказав у ефірі програми “Фейгин Live“.

Мелітопольщина, Запорізька область дуже сильно відрізняється від Херсонської… — там набагато менше іригаційних споруд, які є перешкодою, і такий широкий привільний степ, по якому навіть поза дорогами можна дуже вправно просуватися і наступати дуже швидко. Швидше, ніж у Харківській області, — зазначив радник керівника ОП.

Арестович підкреслив, що окупанти розуміють це, тому будують укріплення на півночі захопленого Криму.

Після Херсона ЗСУ можуть піти в наступ на Запоріжжі

Зазначимо, що сьогодні російський триколор зник з головної площі у Мелітополі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Вони оприлюднили фото.

Також зазначимо, що, на думку, американського генерала Годжеса, ЗСУ звільнять Маріуполь і Мелітополь до січня, а далі звільнятимуть Крим. До речі, прогноз Годжеса по Херсону справдився.

Між тим, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки генерал Микола Маломуж заявив, що Кремль має намір з наступного року продовжувати рух із захоплення Донецької області, утримувати позиції у Запорізькій області, на лівобережжі Херсонщини. Якщо підтягнуться великі резерви, то більше групи, які готуються на базі вагнерівців та кадировців, зміцнюватимуть вирішальні напрямки. Наприклад, Донецьке, Запорізьке, лівобережжя Херсонського спрямування.

Для цього Росія використовуватиме як підготовлених мобілізованих військових, так і добровольчі загони, — підкреслив Маломуж. Останні мають вищий рівень підготовки, які жорстко контролюватимуть мобілізованих, відіграватимуть роль “заградзагонів”, а також будуть задіяні на проривних напрямках.

Україна продовжить звільнення територій — ймовірний напрямок наступу ЗСУ після Херсона назвали ЗМІ