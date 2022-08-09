Арестович розповів, чи готові окупанти підірвати Запорізьку АЕС

Радник глави офісу президента України Олексій Арестович пояснив, для чого російські окупанти заявили про готовність підірвати Запорізьку АЕС.

Свою думку він висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним, передає NNS.

“Вони виклянчівают переговори, це абсолютно очевидно для нас. Тому що по зерну не вийшло влаштувати переговори, тому давайте зробимо через ядерний шантаж. Але теж не виходить. Ми не підемо на переговори з ними. Ця спроба провалиться”, сказав Арестович.

На його думку, російські загарбники не наважаться підірвати Запорізьку атомну електростанцію.

Також він прокоментував підписання “розпорядження” про проведення псевдореферендума в Запорізькій області.

“Вони пресують Запорізький регіон, як основний, де вони найбільше бояться контрнаступу. Вони не в Херсоні бояться, вони бояться на запорізькому напрямку. І створюють умови, які повинні, в разі нашого контрнаступу, створити їм рамку, по якій вони будуть кричати і лякати весь світ ядерною загрозою. Мовляв, дивіться, громадяни добровільно виявили бажання приєднатися до Російської Федерації на референдумі, а Україна пригнічує їх волевиявлення”, зазначив радник глави ОП.

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