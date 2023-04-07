Кабмін підвищив вартість акцизних марок на алкоголь та цигарки

Сьогодні, 7 квітня, Кабінет міністрів України вперше з 2014 року підвищив вартість акцизних марок на алкоголь та цигарки.

Про це повідомляє НСН з посиланням на урядовий портал.

Кабінет Міністрів України на засіданні в п’ятницю підвищив приблизно вдвічі розмір плати за марки акцизного податку для алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, які використовуються в електронних сигаретах, для покриття витрат, пов’язаних з їх виробництвом, зберіганням і реалізацією.

Постановою встановлено, що плата за одиницю марки акцизного податку:

для алкогольних напоїв – близько 35 копійок, тобто вартість марки збільшилась лише на 16 копійок до діючого розміру плати;

для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, – близько 16 копійок або + 7 копійок до діючого розміру плати.

Нагадаємо, в 2014 році Кабінет міністрів знизив на 29% вартість акцизної марки на алкоголь і на 36% – на тютюн.

Як повідомлялося, Верховна Рада в січні 2023 року ухвалила в першому читанні євроінтеграційні законопроєкти №8286 і №8287 щодо запровадження електронної акцизної марки для алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Ці законодавчі ініціативи впроваджують для забезпечення контролю над обігом підакцизної продукції.

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