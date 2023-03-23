У Львові чоловік випив чарку алкоголю і в нього розірвався стравохід. Медики діагностували рідкісну патологію – синдром Бурхаве.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Перше медичне об’єднання Львова.

Лікарі розповіли, що 49-річному жителю Львова після застілля раптово стало зле. Він блював сім годин та у нього боліло в лівому підребер’ї. Через це чоловіка госпіталізували.

“Медики відділення невідкладної допомоги зробили пацієнту УЗД внутрішніх органів та рентген грудної клітки. Причини болю не знайшли. Водночас йому стало ще гірше. І досвідчені лікарі зрозуміли: найімовірніше, у чоловіка розірвався стравохід. Медичною мовою це називається синдром Бурхаве”, повідомили медики.

Цей діагноз підтвердила фіброгастроскопія, тобто огляд слизової оболонки стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки з допомогою ендоскопа.

“Банкетний стравохід” – так часто називають патологію – це розрив стравоходу, який зазвичай виникає внаслідок надмірної блювоти після застілля або вживання алкоголю. В лікарській практиці такі пацієнти трапляються рідко. До 50% пацієнтів медикам вдається врятувати протягом шести годин після виникнення раптового болю – основного симптому розриву. Далі – шанси на життя в таких хворих зменшуються. Адже їжа потрапляє у середостіння грудної клітки та починається гнійний процес”, йдеться в повідомленні.

Лікарям вдалося врятувати жителя Львова після двогодинної операції. Чоловік провів у реанімації 26 днів, на 27-й його перевели до відділення хірургії.

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