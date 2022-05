У разі затяжної війни 9 із 10 українців зіткнуться з бідністю

9 із 10 українців можуть зіткнутися з бідністю та крайньою економічною вразливістю, якщо війна з росією затягнеться.

Про це йдеться у звіті Програми розвитку ООН, передає NNS.

У звіті йдеться, що, за попередньою оцінкою, майже 30% населення потребуватиме життєво необхідної гуманітарної допомоги. Конфлікт торкнеться близько 18 млн осіб, понад 7 млн стануть внутрішньо переміщеними особами.

Також зазначається, що війна в Україні спричиняє неймовірні людські страждання та спустошує громади. За підрахунками уряду, вже зруйновано об’єкти інфраструктури – будівлі, дороги, мости, лікарні, школи – на суму щонайменше 100 мільярдів доларів США. Через війну половина підприємств країни повністю закрилася, тоді як інша половина бореться за виживання.

9 out of 10 people in #Ukraine could be pushed into poverty or near poverty due to the #war, putting almost 2 decades of development gains at risk.

See how @UNDP is working with the Government & partners to provide emergency & essential public services. https://t.co/PefBzputLI pic.twitter.com/0CVU8Nh0oK

— UNDP Eurasia (@UNDPEurasia) May 9, 2022