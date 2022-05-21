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У разі затяжної війни 9 із 10 українців зіткнуться з бідністю

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9 із 10 українців

9 із 10 українців можуть зіткнутися з бідністю та крайньою економічною вразливістю, якщо війна з росією затягнеться.

Про це йдеться у звіті Програми розвитку ООН, передає NNS.

«Згідно з попередніми оцінками ПРООН, у разі довготривалого конфлікту дев’ятеро із десяти українців зіткнуться з бідністю або опиняться на межі бідності, а здобутки майже двадцяти років розвитку будуть під загрозою. Глибокі соціально-економічні наслідки війни відчуватиме не одне покоління»,йдеться у повідомленні.

У звіті йдеться, що, за попередньою оцінкою, майже 30% населення потребуватиме життєво необхідної гуманітарної допомоги. Конфлікт торкнеться близько 18 млн осіб, понад 7 млн стануть внутрішньо переміщеними особами.

Також зазначається, що війна в Україні спричиняє неймовірні людські страждання та спустошує громади. За підрахунками уряду, вже зруйновано об’єкти інфраструктури – будівлі, дороги, мости, лікарні, школи – на суму щонайменше 100 мільярдів доларів США. Через війну половина підприємств країни повністю закрилася, тоді як інша половина бореться за виживання.

«Ранні прогнози ПРООН припускають, що вже у короткостроковій та середньостроковій перспективі відставання у розвитку України буде значним. Бідність та нерівність зростуть; економіка країни, її соціальна структура та довкілля постраждають»,наголосили в організації.

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