Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росія навмисно створює дефіцит продовольства й використовує голод як зброю для досягнення своїх цілей, що прирівнюється до воєнного злочину.

Про це він сказав у четвер під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН з питань конфлікту й безпеки продовольства, з посиланням на Укрінформ, передає NNS.

«У 2018 році ця Рада прийняла резолюцію 2417, яка засудила використання голоду проти цивільних осіб в якості інструменту війни та прирівняла це до воєнного злочину», зауважив глава американської дипломатії.

Але відтоді, за його словами, проблеми лише погіршилися.

«Повне нехтування російською федерацією цієї резолюції стало ще одним кричущим випадком, коли уряд використовує голод проти сотень мільйонів цивільних осіб (по всьому світу – ред.) у спробах просування своїх цілей», наголосив Блінкен.

Він підкреслив, що росія порушує світовий порядок – попри те, що як один із постійних членів РБ ООН несе безпосередню відповідальність за підтримання, зміцнення й захист цього порядку.

Блінкен нагадав, що агресія рф зупинила торгівлю в Чорному морі, створила реальні загрози для судноплавства в регіоні й підірвала глобальні ланцюжки поставок продовольства. Крім того, росія грабує зерносховища на захоплених територіях України, руйнує інфраструктуру, що посилює ризики голоду для сотень мільйонів людей по всьому світу.

Держсекретар США при цьому наголосив, що російська влада, очевидно, використовує дефіцит продовольства як зброю, щоби добитися того, чого не вдалося шляхом збройного нападу, а саме: підірвати дух українського народу.

«Але українці намагаються нагодувати своє населення і весь світ», підкреслив глава Держдепу.

Він акцентував, що рішення росії використовувати продовольство як зброю є обдуманим рішенням кремля.

«Навіть колишній президент рф дмитро мєдвєдєв, який є членом ради нацбезпеки росії, сказав, що це – «тиха зброя», додавши, що «вона є мовчазною, але при цьому дуже потужною», нагадав Блінкен.

У цьому зв’язку держсекретар США зауважив, що Рада безпеки ООН несе «унікальну відповідальність» за подолання нинішньої кризи, яка «створює серйозну загрозу міжнародному миру й безпеці». Крім того, він закликав росію припинити блокування портів у Чорному й Азовському морях, забезпечити коридори для поставок продовольства з України, а також не заважати поставкам продовольства жителям України.

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