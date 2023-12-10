Понад 30 тисяч галагазів прилетіли до України – що відомо про птахів (фото)

Днями до Національного природного парку “Тузлівські лимани” прилетіли понад 30 тисяч галагазів. Така велика чисельність пов’язана з наявністю достатньої кількості корму.

Як передає НСН, про це повідомив доктор наук у сфері екології Національного природного парку “Тузлівські лимани” Іван Русєв у Facebook.

Понад 30 тисяч галагазів прилетіли до України – що відомо про птахів

Найбільш численними на лиманах Причорномор’я зараз є качки таких видів як галагази, попелюхи, чернь чубата, мала чирянка та крижень, пише Русєв.

Однак кількість саме галагазів найбільша – це понад 30 000 особин тільки на двох лиманах.

В Україні галагаза гніздового можна побачити на Азово-Чорноморському узбережжі. Птах мешкає там, де для нього буде достатньо корму. Раціон галагаза складається переважно з поживи тваринного походження: ракоподібні, молюски, хоча іноді й водорості.

“Галагаз часто борознить каламутні мулисті узбережжя лиманів, витягує шию й повертає її вправо-вліво, пропускаючи через дзьоб весь намул. На внутрішніх водоймах здобуває поживу на плаву, але на відміну від більшості качок, все одно не пірнає”, описує тварину науковець.

За його словами, спостереження за галагазом навіть увійшли у відому книгу нобелівського лауреата Конрада Лоренца.

Цікаво, що в галагазів щороку відбуваються шлюбні ігри, але вони зберігають вірність один одному упродовж всього життя. Між самцями нерідко трапляються сутички за право на територію.

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