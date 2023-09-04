12-річна дівчинка з Краматорська, яка втратила ноги, пробігла марафон у Львові (фото, відео)

12-річна дівчинка з Краматорська, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу, взяла участь у марафоні. Цим вона хоче підтримати дітей, які теж втратили ноги і не можуть бігати, передає НСН.

Вчора, 3 вересня, у Львові пройшов сьомий марафон, який об’єднав спортсменів, аматорів, Героїв-захисників і незламних духом українців.

Фото та відео з заходу опублікувала пресслужба Львівської міської ради.

Організатори марафону цьогоріч запровадили нову дистанцію – “Миля Незламності”. Спеціальну дистанцію на півмарафоні протяжністю 70 м пробігли наші Герої-захисники, які отримали поранення на фронті. Всього було 15 учасників, серед яких 12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час обстрілу вокзалу у Краматорську.

Дівчинка розповіла, що лише недавно стала на бігові протези, зазвичай користується звичайними.

“Я лише нещодавно стала на бігові протези, а зазвичай ходжу на звичайних. Тому лише вчуся бігати, трохи страшно, бо ще не звикла. Та хочу підтримати дітей, які теж втратили ноги й не можуть бігати. Хочу, щоб вони побачили мій вчинок і сказали собі: “Так! Я теж це зможу! Я теж зможу бігати!”, зазначає Яна.

Фото з марафону

Відео з марафону

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