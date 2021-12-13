1000 гривень за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція

З сьогоднішнього дня і до 29 грудня будуть приймати заявки на виплату 1000 гривень за вакцинацію. В цій програмі можуть взяти участь всі вакциновані, яким більше 18 років.
Як подати заявку, пише РБК-Україна, передає NNS.
На першому етап тисячу гривень зможе отримати кожен повнолітній українець, який:
- пройшов повний курс вакцинації від COVID-19;
- оформив “зелений” COVID-сертифікат у додатку “Дія”;
- оформив спеціальну картку “єПідтримка” в одному з банків, які беруть участь у програмі(це можна зробити онлайн або в офлайн-відділенні банку).
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Як отримати 1000 гривень за вакцинацію
Відповідно до інструкцій, оприлюднених Міністерством цифрової трансформації, необхідно зробити такі кроки:
- Оформити спеціальну картку єПідтримка в застосунку банку або офлайн-відділенні(безкоштовно).
- Завантажити застосунок “Дія” та авторизуватися в ньому (важливо оновити додаток, єПідтримка доступна, починаючи з версії Дії 3.0.20 для iOS та 3.0.17 для Android)
- Переконатися, що маєте “зелений” COVID-сертифікат (або оформити його).
- Зайти у розділ Послуги.
- Знайти послугу “єПідтримка”.
- Обрати для виплати картку “єПідтримка” (оформлену заздалегідь).
- Очікувати зарахування грошей від Мінекономіки (їх мають нарахувати протягом 10 днів).
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