Стартує реєстрація на “тисячу Зеленського”: в яких банках можна отримати

У додатку «Дія» стартує запис на отримання грошей за вакцинацію. Виплати будуть робити шість українських банків, що приєдналися до програми «Е-Підтримка». Через які банки можна отримати «тисячу Зеленського»?

Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки України, інформує Слово і діло, передає NNS.

У програмі беруть участь три державні банки:

Приватбанк,

Укргазбанк,

Ощадбанк.

І три приватні банки:

Monobank,

Альфа-Банк,

А-Банк.

Згодом до неї можуть приєднатися і інші банки.

Тисячу за вакцінацію можна оформити через Monobank: покрокова інструкція

Окремо підкреслюється, що використовувати вже існуючий в банку рахунок неможливо – тому, що ці гроші можна буде витрачати в строго певних місцях, підтримуючи постраждалий від карантину бізнес.

Хто може отримати “тисячу Зеленського”

Будь-який повнолітній українець, який пройшов вакцинацію від коронавірусу, зможе отримати тисячу гривень і витратити її певним чином абонементи в спортзал або фітнес-клуб, відвідування кінотеатрів, музеїв, театрів, виставок, придбання книг або квитків на поїзди та літаки по Україні.

«Дуже важливо підтримати той бізнес, який зіткнувся з великими викликами під час пандемії. Нарахування тисячі гривень всім українцям, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, не тільки стимулюватиме громадян робити щеплення, а й дозволить підтримати найбільш вразливі галузі, зокрема, сферу культури та спорту, транспортну галузь», заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: як подати заявку, які нюанси

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував виплату українцям по тисячі гривень за вакцинацію. Обов’язковою вимогою для отримання коштів є проходження повного курсу вакцинації, це повинен підтверджувати сертифікат в «Дії».

Українці, які пройшли повний курс вакцинації, можуть отримати анонсовану 1 тисячу гривень до кінця цього року. Однак для цього потрібно встигнути подати заявку в першому етапі – до 29 грудня.