Тисячу за вакцінацію можна оформити через Monobank: покрокова інструкція

Банківський сервіс Monobank повідомив про те, що тисяча за вакцинацію може бути оформлена через його банківський додаток.

Про це NNS дізнався з повідомлення УНІАН.

Засновник сервісу Олег Гороховський на своїй сторінці у фейсбук порадив оформити карту заздалегідь, щоб її номер був своєчасно переданий в Дію (для виплати обов’язково має бути встановлено додаток Дія) – тоді ті, хто оформив карту, отримають виплату в числі перших. При цьому він уточнив, що проект в тому чи іншому вигляді буде працювати і в інших українських банків.

“Ми будемо зараховувати виплати миттєво і не чекати близько п’яти днів поки платіж буде оброблений і пройде всі формальні процедури (Мінекономіки-Казначейство-Ощад)”, написав Гороховський.

Нижче – інструкція, як в кілька кліків за допомогою Монобанку отримати 1000 гривень у разі, якщо ви двічі вакциновані від коронавірусу.

Тисяча від Зеленського – як отримати через Монобанк

Перш за все, для того, щоб в ході даної операції не стикатися з проблемами, вам потрібно оновити додаток (в Google Play або AppStore залежності від того, яка у вас операційна система). Якщо після оновлення нічого не з’явилося, можна спробувати видалити програму та встановити її знову.

Після того, як додаток оновиться, треба зайти в нього і потягнути вниз за меню вибору карт.

Далі потрібно натиснути кнопку з “плюсиком” внизу – “Відкрити карту або рахунок ФЛП”.

Як тільки ви це зробите, ви потрапите в меню відкриття нових карт, серед яких буде і карта “єПідтримка”.

Після вибору “єПідтримка” користувач побачить умови, за яких тисяча за вакцинацію виплачується, коли вона надійде і на що її можна буде витратити.

Як тільки ви ознайомитеся з усіма правилами, треба натиснути кнопку внизу “Відкрити карту”.

Додаток покаже новий екран з кнопкою “Активувати” і повідомленням, на яку електронну адресу буде відправлена копія договору на оформлення карти.

Готово! Карту можна додати в гаманець Google Play для безконтактної оплати, але можна і не додавати.

Незалежно від того, яку опцію ви виберете, вам буде показаний рахунок нової відкритої карти.

Витрачати гроші з неї можна буде після початку виплат і надходження коштів на рахунок.

Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: як подати заявку, які нюанси

Очікується, що виплата 1000 гривень за вакцинацію розпочнеться з 19 грудня. Повернутися до звичайної карті можна за допомогою все того ж меню карт вгорі, просто потягнувши кнопку вниз.

Також ваша нова карта з’явиться в меню карт.

Тепер залишається тільки чекати, коли тисяча гривень від Зеленського надійде на ваш рахунок. Для того, щоб її можна було витрачати, перед оплатою її потрібно буде вибрати основною.

Нагадаємо, що єПідтримка спрямована на допомогу українському бізнесу, який найбільше постраждав під час карантину. Це креативна, транспортна та спортивна категорії.