Російський шахед в небі над Білоруссю

Вночі 16 липня 2024 року останній дрон, що атакував області України, перетнув кордон із сусідньою Білоруссю. Про шахед в небі над Білоруссю заявили моніторингові канали.

“1х БпЛА лишив повітряний простір України у напрямку Гомельської області Білорусі”, – йдеться у повідомленні.

Після він полетів південніше Славутича курсом південно-східним, повідомив телеграм канал “Николаевский Ванек“.

Відомо, що це вже не перший випадок, коли російські безпілотники у небі Білорусі. Перед цим, 13 липня о 3:00 “Шахед” перетнув білорусько-український кордон у районі селища Лоєв (Гомельська область) і продовжив рух на північ.

Шахед пролетів Гомель і Жлобин, увійшов у Могильовську область, а потім і в Мінську область, максимально наблизившись до Мінська. Тоді було піднято вертоліт Мі-24 і винищувач Су-30.

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