На Волині на кордоні з Білоруссю в межах Шацької громади через грозу здетонували міни.

Про це розповіла керівниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен, повідомляють “Новини України – НСН”.

За попередніми даними інцидент трапився в межах Шацької громади 14 липня.

У Волинській області на кордоні з Білоруссю через грозу здетонували міни

Як розповіла Черен, вибуховою хвилею частково було пошкоджено господарську споруду, яка була неподалік кордону. На щастя ніхто з людей не травмувався.

На місці події наразі працюють військові. Детонація не зачепила основних автомобільних доріг, а лише допоміжні та ґрунтові. Однак скільки саме мін здетонували – не відомо.

Варто зауважити, що напередодні на території Волині через грозу було оголошено “жовтий” рівень небезпеки.

Яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Білорусь поширює фейки про нібито стягування українських військ до кордону та будівництво фортифікацій. Держприкордонслужба України заявила, що Україна не становить загрози для Білорусі, але продовжить посилювати оборону на кордоні.

Джерело: РБК-Україна.

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