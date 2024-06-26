Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Волинський ТЦК та СП.

“Вчора (25 червня, – ред) в Шацьку військовозобов’язаний громадянин здійснив напад на офіцера групи оповіщення Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП під час виконання ним службових обов’язків”, – йдеться у повідомленні.

На даний момент на нападника відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті, напад на службову особу під час виконання ним службових обов’язків є тяжким злочином і карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

«Звертаємось до всіх громадян: махати кулаками потрібно на сході та півдні України. Саме там ворог атакує нашу державу і намагається знищити наш народ. Для того, щоб вам не вручили повістку варто обрати підрозділ самому та отримати туди рекомендаційний лист. Збройним силам України потрібні всі спеціальності і ви зможете знайти себе тут» – йдеться у повідомленні.

У Волинській області військовозобов’язаний напав на офіцера ТЦК – яке покарання загрожує зловмиснику

Напад на співробитників ТЦК

Подібні інциденти в Україні не рідкість. Раныше ми розповыдали, щопісля невдалої спроби незаконно перетнути кордон, чоловік напав на співробітника Чернівецького ТЦК. Зловмисник спробував задушити працівника ТЦК ременем безпеки.

«Громадянин України після невдалої спроби незаконного перетину кордону, був затриманий і переданий військовослужбовцям ТЦК та СП. Прямуючи на задньому сидінні службового автомобіля для уточнення даних, він здійснив напад на військовослужбовців та наніс тілесні ушкодження, здійснив спробу удушення водія ременем безпеки”, – зазначили у відомстві

На місце події відразу ж викликали слідчо-оперативну групу та медиків для надання допомоги постраждалому.

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