Росіяни вбили у Києві лікаря-реабілітолога, який володів унікальною методикою відновлення хребта, Михайла Донського. Також він був видатним спортсменом.

Чоловік отримав важке поранення під час ракетної атаки 23 січня. Його було госпіталізовано у важкому стані. На жаль, стало відомо, що лікарі не змогли врятувати Михайла.

Про смерть чоловіка повідомили на сторінці FC Lokomotyv Ukraine, передає НСН.

Наш постійний відвідувач. Майже кожен день на Локомотиві. Щасливий, усміхнений, веселий дуже уважний. Це неймовірна трагедія для родини для усього Локо, які знали Михайла і його родину. Клята ро*ія. Покuдькu. Вони не тільки зруйнували повністю історичний клуб де займались більше 700 дітей та 1000 дорослих. Найголовніше вони забрали життя світлої і доброї Людини! Світла памʼять, Михайле. Обіцяємо відбудувати Локомотив і обовʼязково з меморіальною дошкою в памʼять про Вас… – йдеться у повідомленні

Михайло Олександрович Донський був лікарем травматологом-реабілітологом, практикував методди мануальної та рефлексотерапії.

Крім того Михайло Донський був віце-чемпіоном світу, дворазовим чемпіоном Європи, дворазовий чемпіоном України серед ветеранів (бодібілдинг).

23 січня 2024 року чоловік тренувався у спорткомплексі «Локомотив», коли туди влучила російська ракета.

Нагадаємо: Окупанти вбили заслужену артистку України, яка все життя пропрацювала в театрі російської драми у Харкові