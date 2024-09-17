Росіяни стратили мечем беззбройного українського воїна: що відомо (фото)

Росіяни стратили мечем беззбройного українського воїна. Таку жахливу новину і фото оприлюднили сьогодні, 17 серпня, вранці у мережі. Омбудсмен Дмитро Лубінець вже відреагував на інформацію.

«Новини України – НСН» розповідають, все що відомо на цей момент.

Росіяни стратили мечем беззбройного українського воїна

День починається з жахливих подій: у Новогородівці під Покровськом росіяни мечем стратили беззбройного українського бійця із зав’язаними руками, – написав сьогодні вранці Телеграм-канал ГІЛЛЯКА_info

На оприлюднених моторошних фото видно, що на мечі написано «За Курськ».

Реакція омбудсмена

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив черговий воєнний злочин.

Він повідомив, що росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками

Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими! Скільки ще світ дивитиметься, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів? – написав Лубінець

Він заявив, що направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії.

Окремо наголосив, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства.

Однак бачачи такі дії, ми повинні ставати ще рішучішими у боротьбі проти агресора, – додав Дмитро Лубінець

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