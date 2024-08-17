Відрізали голову українському військовому: омбудсмен звернувся до ООН та Червоного Хреста

Росіяни заявили, що відрізали голову українському військовому і оприлюднили відповідне моторошне відео. Омбудсмен України звернувся до ООН та Червоного Хреста.

Омбудсмен України звернувся до ООН через ролик, що з’явився в мережі, на якому, імовірно, російські військові показують відрізану голову українського солдата, передають «Новини України – НСН».

Z-канал «Трійка» поширив ролик, у якому, ймовірно, російські військові показують насаджену на кол голову українського солдата.

Мерці зі 155-ї бригади тихоокеанського флоту вітають вас, хохли. Ви зробили непробачну помилку, ступивши своїми брудними, свинячими копитами на нашу святу землю. Сьогодні в деяких із вас знесло голову від нашого накату. Так буде кожну нашу зустріч, – говорить істота у формі армії РФ на відео

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до ООН та Червоного Хреста через опубліковане відео.

Таке відео ворог використовує, щоб залякати та деморалізувати українців. Однак це лише стверджує нас у прагненні притягнути кожного, хто робить такі нелюдські звірства, до неминучої відповідальності! – написав омбудсмен

Відрізали голову українському військовому: що ще відомо про воєнний злочин

За даними DeepState, відео було знято на КПП «Колотилівка» у Білгородській області, де 12 серпня ЗСУ намагалися перейти кордон із РФ.

До цього український військовий експерт Костянтин Машовець писав про те, що 155 обрМП перекинули на Курський напрямок.

За даними української розвідки, 155-та гвардійська бригада причетна до вбивств мирних мешканців у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області.

Відео, про яке йдеться, можна побачити у нашому Телеграм-каналі. Обережно, 18+. Не слід цього робити, якщо у вас слабка психіка.

Нагадаємо: Росіяни розчленували українського військовополоненого і виклали фото у соцмережі: Лубінець звернувся до ООН