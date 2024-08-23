Бойовий медик 35 бригади морської піхоти Петро Конопля оголосив голодування через погані умови перебування в Одеській обласній психіатричній лікарні №2.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Він розповів, що під час моніторингу соціальних мереж, працівники Офісу омбудсмена виявили відео, на якому бойовий медик 35 бригади морської піхоти Петро Конопля оголосив про голодування через незадовільні умови перебування в Одеській обласній психіатричній лікарні №2.

На відео парамедик розповів, що пацієнтів годують перевареною їжею, а в палатах на стінах пліснява.

Як розповів Лубінець, під час моніторингу соціальних мереж, працівники Офісу омбудсмена виявили відео, на якому бойовий медик 35 бригади морської піхоти Петро Конопля оголосив про голодування через незадовільні умови перебування в Одеській обласній психіатричній лікарні №2.

Бойовий медик оголосив голодування через незадовільні умови в лікарні – Лубінець відреагував

На відео парамедик розповів, що пацієнтів годують перевареною їжею, а в палатах на стінах пліснява.

“Умови, в яких перебувають пацієнти, включно з військовослужбовцями, є абсолютно незадовільними й не відповідають встановленим стандартам”, – наголосив Лубінець.

Окрім того, з’ясувалося, що медичний заклад знаходиться на завершальному етапі реорганізації та приєднується до КНП “Одеський обласний центр психічного здоров’я”.

“З огляду на виявлені порушення прав пацієнтів, терміново були направлені листи з рекомендаціями для органів державної влади щодо необхідних заходів для їх усунення”, – додав омбудсмен.

Також, за словами Лубінця, на основі інформації отриманої від обласної військової адміністрації та Департаменту охорони здоров’я, найближчим часом будуть прийняті відповідні управлінські рішення, зокрема можливе притягнення до адміністративної відповідальності осіб, відповідальних за харчування, а також розгляд питання про переукладення договорів з іншим постачальником.

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