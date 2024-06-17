Росіяни намагаються захопити трасу, яка відкриє шлях на Дніпро: залишилося 7 км – Bild

Росіяни намагаються захопити трасу, яка відкриє їм шлях на Дніпро. Про це пишуть аналітики видання Bild. Йдеться про трасу T0504, яку називають «дорогою життя».

Росіяни вперто просуваються до автотраси T0504, яка пролягає від Костянтинівки до Покровська на Донеччині і відкриває шлях на Дніпро, – передають з посиланням на аналітика Bild Юліана Рьопке Новини України – НСН.

Рьопке повідомив, що російські війська активно просуваються на Донбасі, намагаючись перерізати основний шлях постачання Збройних Сил України в районі Часового Яру. Окупанти розширили плацдарм біля Очеретиного і рухаються на північний захід.

За словами Рьопке, російським військам залишилося всього 7 кілометрів, аби досягти автотраси T0504, яку називають “дорогою життя”. Ця дорога є основним маршрутом постачання ЗСУ в районі Часового Яру.

Аналітик підкреслює, що у разі втрати маршруту через T0504 у ЗСУ залишаться альтернативні шляхи постачання – з півночі через Ізюм або польовими дорогами. Однак вони не настільки зручні, як “дорога життя”.

Траса відкриє шлях на Дніпро

Розширення плацдарму біля Очеретиного дозволило російським військам майже захопити село Новоолександрівка. Зараз окупанти мають стратегічну мету дійти до автотраси T0504, яка відкриває шлях на Дніпро. Якщо російській армії вдасться перерізати цю дорогу, постачання українських військ у районі Часового Яру значно ускладниться.

Попри всі складнощі, ЗСУ продовжують оборону, маючи надію на використання альтернативних маршрутів для забезпечення своїх підрозділів. Ситуація залишається напруженою, Рьопке вважає, що подальші дії на цьому напрямку будуть вирішальними для обох сторін конфлікту.

Нагадаємо, сьогодні Олександр Сирський повідомив, що саме на Покровському напрямку ворог зосереджує зараз основні зусилля. Тут сконцентрована переважна кількість його ударних бригад і полків. Тривають жорсткі бої в районі Часового Яру.

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