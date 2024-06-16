ЗСУ скинули 227-кілограмові бомби на оточених у Вовчанську росіян: епічне відео

ЗСУ скинули бомби на оточених у Вовчанську росіян. Окупанти потрапили у пастку в цьому, зруйнованому ними, містечку на Харківщині.

Новини України – НСН розповідають, що відомо про ситуацію у Вовчанську.

Бомби на оточених у Вовчанську росіян

Повітряні сили ЗСУ завдали ударів корегуваними авіабомбами по позиціях росіян, що знаходяться в оточеному заводі у Вовчанську. Відповідне відео було опубліковано у Мережі.

Ударів було завдано з використанням озброєння, що коригується, оскільки на кадрах опублікованого відео показані точні вибухи щодо невеликої площі.

Фрагмент відео публікує Телеграм-канал ‘Україна 365‘.

Точний тип авіаційних бомб, що використовуються, невідомий, але, судячи з відео, використовувалися авіабомби вагою до 227 кг.

Слід зазначити, що залишки російських підрозділів знаходяться в оточеному агрегатному заводі у місті Вовчанську. Для їх знищення Сили оборони використовують потенціал високоточного озброєння, щоб вибити їх з цих позицій.

Як стало відомо раніше, сили оборони України блокують російські підрозділи на агрегатному заводі у місті Вовчанськ Харківської області

За даними росіян, окупанти вже два дні без успіху намагаються розблокувати своїх військових на території заводу. Російські солдати на заводі постійно зазнають обстрілів, що призводить до збільшення кількості поранених та загиблих. Є проблеми з постачанням продовольства на завод та із доступом медиків.

Українське командування докладає зусиль аби не дати російським окупантам форсувати річку Вовча й перейти до розташованої за нею іншої частини міста.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками своєї поїздки на фронт повідомив, що у Вовчанську російська армія “загрузла”.

У Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків, – зазначив головком

Яка ситуація на Харківщині в цілому

Російський наступ на Харківщині почався понад місяць тому, в перші дві доби армія РФ змогла просунутись на 7-10 км вглиб української території на напрямках в бік села Липці й міста Вовчанськ.

Але командування Збройних сил України залучило резерви, отримало дозвіл від західних союзників вражати їхньою зброєю російську територію і цим фактично поклало край усім атакувальним надіям противника.

Крім того, в останні тижні саме українське військо здійснює вдалі контратакувальні дії на Харківщині.

Американський аналітичний центр “Інститут вивчення війни” 12 червня повідомив, що ЗСУ відновили втрачені позиції на напрямку Липці й продовжують відтісняти росіян від сусіднього села Глибоке.

Тим часом, росіяни тиснуть на Донеччині

Останніми днями спостерігається повільне просування російських військ у Донецькій області. Ворог частково досяг успіхів на території Покровського району. ЗС РФ хочуть дійти до автотраси T0504, яку називають “дорогою життя”. Вона йде від Костянтинівки до Покровська, звідки відкривається шлях на Дніпро.

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