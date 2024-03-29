Чи почне Росія великий наступ на Україну найближчим часом – прогноз головного генерала США

Чи почне Росія великий наступ на Україну найближчим часом, спрогнозував головний генерал США Чарльз Браун.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал США Чарльз Браун вважає, що побоювання щодо можливого масштабного весняного наступу російських окупантів на Україну можуть бути перебільшеними.

Про це пише Defence One, передає НСН.

У розмові з журналістами видання Чарльз Браун вкотре закликав до швидкого ухвалення оборонної допомоги Україні з боку США. Він допускає, що ЗСУ зіткнуться з продовженням російського артилерійського обстрілу в осяжному майбутньому.

При цьому генерал висловив сумніви щодо спроможності РФ організувати новий великий наступ на Україну.

Я не знаю, чи зможуть росіяни здійснити великий наступ. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся на… що сталося протягом… минулого року, росіяни фактично кинули багато можливостей і особового складу, систем озброєння та транспортних засобів, щоб отримати те, що вони отримали, – сказав головний генерал США

В цьому контексті Браун вказав на значні втрати, які російські загарбники зазнали при таких кампаніях.

І, як я б сказав, це майже м’ясорубка, – зазначив американський генерал

Він також озвучив думку журналістам, що ризик ескалації з боку Росії у її широкомасштабній військовій агресії проти України “не такий високий, як, можливо, був на початку”.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS News розповів, що станом на зараз ситуацію на фронті вдалося стабілізувати після зимового загострення. Глава держави зазначив, що Росія, ймовірно, готує новий наступ, який може відбутися наприкінці травня або в червні.

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