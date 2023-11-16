Росія накопичила в Криму вже 800 ракет – Гуменюк

Росія накопичила в Криму вже 800 ракет. Про це в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини» розповіла речниця ОК “Південь” Наталя Гуменюк, передає НСН.

За її словами, російська окупаційна армія накопичує свої ракети у тимчасово окупованому Криму. Нині відомо, що на півострові окупанти мають понад 800 ракет різного базування.

Ми говорили про те, що спираємося на дані Головного управління розвідки. Знаємо що на кримському півострові у ворога розгорнуто потужний хаб військового ресурсу і тому, зокрема, ракети типу “Калібр” якраз там зосереджені, ракети типу “Онікс” запускаються також з кримського півострову. Тому потенціал ворог накопичує, це очевидно. Ракети повітряного базування відповідно розосереджені там, де будуть завантажуватися у літаки. Ми знаємо про готовність понад 800 ракет загальної кількості до використання ворогом для чергового етапу енергетичного терору, – зазначила Гуменюк.

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