Росія готує масовані удари найближчим часом, а деякі області не ставлять РЕБ – «Миколаївський Ваньок»

Росія готує масовані удари на осінь і зиму, а деякі області свідомо не ставлять РЕБ. У вересні був абсолютний рекорд застосування дронів по Україні, а ракети ворог накопичує. Основні цілі – світло і вода. Про таке пише усім відомий авторитетний моніторинговий телеграм-канал « Миколаївський Ваньок » сьогодні, 30 вересня.

Тут підбили підсумки російських атак за вересень. І дали пронози на найближче майбутнє, передають «Новини України – НСН».

Російські атаки у вересні

Згідно із оприлюдненими даними, у вересні був абсолютний рекорд запущених по Україні мопедів – 1331. Це більше, ніж у липні і серпні разом. Переважна частина дронів – це іранські «Шахеди».

У вересні масовані ракетні обстріли були лише на початку місяця, також були бездарні спроби вразити різні об’єкти Кинджалами. Усього було використано: 11 бортів ТУ-95мс, 7 бортів ТУ-22М3, 7 бортів МіГ-31К.

Ще рекорди вересня:

абсолютний рекорд збиттів МВГ (більше 50%);

абсолютний рекорд збиттів;

незвично низький рівень влучань зазначених мопедів у ціль;

абсолютний рекорд збиттів мопедів засобами РЕБ.

«Це дуже добре, враховуючи що цілі мопеди потім ‘обробляються’ і відправляються назад (тут без деталей, не у формі мопедів відправляємо)», – коментує останній пункт «Ваньок»

Росія готує масовані удари найближчим часом

Також він каже, що противник очікувано накопичує ракети на зимовий період. Очікується, що основними цілями будуть світло і вода. Останнім часом більше 85% мопедів намагалися потрапити саме по таких об’єктах.

Найближчим часом ЗСУ очікують на чергові спроби вразити енергетичну та критичну інфраструктуру.

Деякі області свідомо ігнорують прохання своїх ж мешканців про покращення захисту своєї ж області та не встановлюють засоби РЕБ. До зими це потрібно виправити, а також до зими перевірити наявність та комплектацію МВГ, тому що ‘за списком’ їх виходить ХХХХ, а за фактом їх на чергуванні ХХХ – так не повинно бути, особливо враховуючи зимовий період, – пише «Миколаївський Ваньок»

Він щиро дякує всім бійцям МВГ, пілотам та іншим фахівцям за просто вражаючу антимопедну роботу щоночі.

Без цих бійців ситуація зі світлом була б просто катастрофічною, просто уявіть, якою біди могли б наробити мопеди у такій кількості, – йдеться у повідомленні

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