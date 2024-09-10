Верещали і знімали палаючі будинки: Підмосков’я та ще 8 регіонів Росії масовано атаковано дронами (відео)

Вереск стояв на болотах сьогодні вночі. Підмосков’я і ще 8 регіонів Росії масовано атаковано дронами. Ймовірно, це була одна з найпотужніших атак за всю війну. Росіяни мали можливість насолодитися «СВО», яка йде за планом.

«Новини України – НСН» зібрали інформацію про те, що відбувалося на Росії сьогодні, а також багато відео з місць гарячих подій.

Дев’ять регіонів РФ зазнали масованої атаки дронів уночі 10 вересня, у Підмосков’ї пошкоджено житлові будинки.

Міноборони країни-агресорки заявляє, що 144 українські безпілотники за ніч були знищені силами ППО над територією Росії. (А скільки ж було не збито? Чи, може, як завжди, збивали будинками і заводами?).

Офіційно повідомляється, що 72 БПЛА було знищено над територією Брянської області, 20 – над територією Московської області, 14 – над територією Курської області, 13 – над територією Тульської області, вісім – над територією Бєлгородської області, сім – над територією Калузької області, п’ять – над територією Воронезької області , чотири – над територією Липецької області та один над територією Орловської області.

За даними ЗМІ, у Тульській області БПЛА атакував об’єкт паливно-енергетичного комплексу

Згідно з повідомленням, у Підмосков’ї пошкоджено житлові будинки, в аеропорту «Жуковський» упав безпілотник. За даними губернатора Московської області Андрія Воробйова, у Раменському безпілотники влучили у дві багатоповерхівки, у деяких квартирах почалася пожежа. Нібито внаслідок атаки загинула 46-річна жінка, ще трьох осіб було поранено.

54 квартири зі 102 пошкоджено внаслідок атаки безпілотника по будинку на Спортивному проїзді у Раменському – повідомляє голова Московської області Андрій Воробйов.

За словами Воробйова, 43 людини розміщені в пунктах тимчасового проживання.

Глава Підмосков’я також заявив, що було збито 14 БПЛА в Подільську, Раменському, Люберцях, Домодєдово і Коломні.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що атаці дрона піддався аеропорт Жуковський, розташований за 26 км від московської кільцевої автодороги. Аеропорт закрили.

Московські аеропорти Домодєдово і Внуково тимчасово скасували рейси.

«РФ надасть відповідну політичну оцінку атаці Києва на Підмосков’ї, заявила Захарова» – заявила Захарова, відреагувавши на масовану атаку

Підмосков’я і ще 8 регіонів Росії масовано атаковано дронами (відео)

Вибух БПЛА в Підмосковній Каширі потрапив на камеру відеоспостереження.

Палаючий будинок в Раменському.

Відео моменту влучання безпілотника в будинок на Спортивному проїзді в Раменському.

З будинку у Раменському проводять евакуацію.

Момент влучання БПЛА в будинок на Спортивному проїзді в Раменському.

Момент прольоту БПЛА і вибух у багатоповерхівці.

Перші хвилини після вдучання БПЛА в будинок на Високовольтній вулиці в Раменському.

Момент атаки на аеропорт Жуковський.

Пожежа в аеропорту.

А це – Брянська область.

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