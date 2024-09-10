Верещали і знімали палаючі будинки: Підмосков’я та ще 8 регіонів Росії масовано атаковано дронами (відео)

Вереск стояв на болотах сьогодні вночі. Підмосков’я і ще 8 регіонів Росії масовано атаковано дронами. Ймовірно, це була одна з найпотужніших атак за всю війну. Росіяни мали можливість насолодитися «СВО», яка йде за планом.
«Новини України – НСН» зібрали інформацію про те, що відбувалося на Росії сьогодні, а також багато відео з місць гарячих подій.
Дев’ять регіонів РФ зазнали масованої атаки дронів уночі 10 вересня, у Підмосков’ї пошкоджено житлові будинки.
Міноборони країни-агресорки заявляє, що 144 українські безпілотники за ніч були знищені силами ППО над територією Росії. (А скільки ж було не збито? Чи, може, як завжди, збивали будинками і заводами?).
Офіційно повідомляється, що 72 БПЛА було знищено над територією Брянської області, 20 – над територією Московської області, 14 – над територією Курської області, 13 – над територією Тульської області, вісім – над територією Бєлгородської області, сім – над територією Калузької області, п’ять – над територією Воронезької області , чотири – над територією Липецької області та один над територією Орловської області.
За даними ЗМІ, у Тульській області БПЛА атакував об’єкт паливно-енергетичного комплексу
Згідно з повідомленням, у Підмосков’ї пошкоджено житлові будинки, в аеропорту «Жуковський» упав безпілотник. За даними губернатора Московської області Андрія Воробйова, у Раменському безпілотники влучили у дві багатоповерхівки, у деяких квартирах почалася пожежа. Нібито внаслідок атаки загинула 46-річна жінка, ще трьох осіб було поранено.
54 квартири зі 102 пошкоджено внаслідок атаки безпілотника по будинку на Спортивному проїзді у Раменському – повідомляє голова Московської області Андрій Воробйов.
За словами Воробйова, 43 людини розміщені в пунктах тимчасового проживання.
Глава Підмосков’я також заявив, що було збито 14 БПЛА в Подільську, Раменському, Люберцях, Домодєдово і Коломні.
Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що атаці дрона піддався аеропорт Жуковський, розташований за 26 км від московської кільцевої автодороги. Аеропорт закрили.
Московські аеропорти Домодєдово і Внуково тимчасово скасували рейси.
«РФ надасть відповідну політичну оцінку атаці Києва на Підмосков’ї, заявила Захарова» – заявила Захарова, відреагувавши на масовану атаку
Підмосков’я і ще 8 регіонів Росії масовано атаковано дронами (відео)
Вибух БПЛА в Підмосковній Каширі потрапив на камеру відеоспостереження.
Палаючий будинок в Раменському.
Відео моменту влучання безпілотника в будинок на Спортивному проїзді в Раменському.
З будинку у Раменському проводять евакуацію.
Момент влучання БПЛА в будинок на Спортивному проїзді в Раменському.
Момент прольоту БПЛА і вибух у багатоповерхівці.
Перші хвилини після вдучання БПЛА в будинок на Високовольтній вулиці в Раменському.
Момент атаки на аеропорт Жуковський.
Пожежа в аеропорту.
А це – Брянська область.
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