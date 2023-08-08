Робота в Україні: стало відомо, яких спеціалістів бракує найбільше

Робота в Україні є, а от кадрів вистачає не скрізь. Яких спеціалістів бракує найбільше, розповіли у Державній службі зайнятості, передає НСН, посилаючись на УНН.

В Україні фіксується дефіцит кадрів певних спеціальностей. Тобто кількість вакансій у базі служби зайнятості суттєво перевищує чисельність зареєстрованих безробітних. Про це повідомили у відповідь на журналістський запит у Державній службі зайнятості.

У службі зазначили, що однією з основних проблем забезпечення потреби роботодавців у працівниках та працевлаштування безробітних є професійнокваліфікаційний дисбаланс та окремі відмінності між попитом та пропозицією робочої сили. При цьому, уже зараз за низкою професій є дефіцит кадрів, тобто – кількість вакансій у базі служби зайнятості суттєво перевищує чисельність зареєстрованих безробітних.

Робота в Україні: яких спеціалістів бракує найбільше

У Держслужбі навели приклади таких спеціалістів:

лікар загальної практики: заявлено 220 вакансій при лише 5 безробітних;

лікар-терапевт: заявлено 148 вакансій при лише 9 безробітних;

електромонтер: заявлено 650 вакансій при 237 безробітних;

слюсар-сантехнік: заявлено 373 вакансії при 134 безробітних;

слюсар-електрик: заявлено 212 вакансій при 39 безробітних;

токар: заявлено 376 вакансій при 139 безробітних.

Також суттєво змінилася структура зареєстрованих безробітних за статтю.

«Якщо до початку війни у структурі безробітних жінки становили 56%, то сьогодні частка жінок зросла до 71%. Тому виникають певні труднощі з укомплектуванням вакансій за професіями, які є традиційно затребуваними серед чоловіків», – повідомили у Державній службі

Загалом же, станом на 1 серпня 2023 року на обліку в Державній службі зайнятості перебували 112 тис. зареєстрованих безробітних, а кількість вакансій становить майже 60 тисяч. Таким чином, у цілому по країні на одне вільне робоче місце в середньому претендує 2 особи (на відповідну дату минулого року – 12 осіб, на початок 2023 року – 9 осіб).

Ще новини України: Медогляд школярів – яких лікарів потрібно пройти і як це зробити