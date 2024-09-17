Про це інформують у Центрі протидії дезінформації, передають «Новини України – НСН».

Повідомлення «від ДСНС» про «ракетний обстріл Рівненської АЕС» – це фейк

Українцям на пошти почали приходити електронні листи, начебто від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій, про ракетний обстріл Рівненської АЕС, який спричинив підвищений рівень радіації. У листах також вказуються інструкції щодо евакуації та посилання на сумнівні ресурси.

Центр протидії дезінформації запевняє, що ДСНС не розсилала подібних повідомлень, а пошти структури не були зламані. Ймовірно, ці листи розсилалися через поштові скриньки-двійники та є частиною російської інформаційної атаки з метою посіяти паніку серед населення, дискредитувати українські держструктури та знизити рівень довіри до них.

Якщо ви отримали подібний лист, позначте його як спам та в жодному разі не переходьте за вказаними посиланнями. Якщо ви все ж перейшли за посиланням, зверніться до Кіберполіції, – йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації

Зазначимо, що днями у ворожих телеграм-каналах поширюють «пропозицію». Мовляв, можна вдарити по Рівненській АЕС ракетою з ядерною боєголовкою, але через вибух станції ніхто не дізнається, що вона була ядерна. «Так можна знести ще й пів Польщі» – мріють російські терористи.

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