На Київщині 12-річний хлопчик, що застряг у болоті, зателефонував рятувальникам за допомогою. ДСНС знайшла його за допомогою дрона.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДСНС Київщини.

12-річний хлопець на ім’я Олег повідомив рятувальникам, що вже понад три години блукає по болоту і не може знайти вихід.

Рятувальники підтримували зв’язок з Олегом, підбадьорюючи його і допомагаючи зорієнтуватися. Болотиста місцевість була густо заросла очеретом і кущами. Рятувальники підняли дрон і намагалися привернути увагу хлопця сиренами пожежного авто, але він їх не чув.

Після кількох марних спроб дрон знайшов Олега, який на той час вже по пояс застряг у багнюці. Хлопець мужньо чекав допомоги і намагався сприяти пошукам.

Понад 3 години блукав болотом – ДСНС за допомогою дрона врятували хлопчика (фото)

Коли Олега вивели на тверду поверхню, він змерз, був покусаний ґедзями та п’явками, з порізаними ногами і затягнутим у болото одягом і взуттям.

“Хлопчина тримався мужньо і ще намагався з наукової точки зору розповісти рятувальникам чому ж він опинився в болоті. Але сили у малого вже не було. І тоді рятувальники його по черзі понесли на собі”, — розповіли у ДСНС.

На суходолі чекали батько та медична допомога, яка знадобилась і мандрівнику і рятувальнику.

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