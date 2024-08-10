10 серпня стався вибух на Київщині через детонацію боєприпасу. Загинув чоловік, дитина отримала травми.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

Повідомляється, що 10 серпня о 14:04 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про вибух в селищі Калита на вул. Набережній.

Через вибух на Київщині загинув чоловік, дитина госпіталізована – ДСНС

На місце виклику направлено черговий караул 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Калита.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що внаслідок детонації боєприпасу чоловік 1991 року народження отримав тяжкі поранення несумісні з життям, дівчинка 2011 року народження отримала травми та медиками екстреної медичної допомоги госпіталізована до Броварської центральної районної лікарні.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

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