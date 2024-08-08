Трагічний нещасний випадок у Польщі стався 30 липня. На 18-річного українця з висоти скинули газовий котел вагою приблизно 30 кг. Хлопець помер у лікарні увечері 7 серпня.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Трагічний нещасний випадок стався 30 липня на вулиці Конти Гродзіські у Варшаві. Лікарі боролись за життя хлопця кілька днів, і він навіть прийшов до тями, проте, ні на що не реагував.

Подробиці трагедії

30 липня під час ремонтних робіт з даху впав котел, якого кинув один зі працівників. Приблизно 30-кілограмовий апарат влучив у 18-річного українця, який у той час повертався з магазину. Юнак впав і втратив свідомість, його доправили до лікарні. Хлопець переніс операцію і кілька днів перебував у фармакологічній комі, пише Wirtualna Polska.

Нещасний випадок у Польщі – помер 18-річний українець, на якого скинули 30-кілограмовий котел з висоти

У нього була масивна травма лицьового скелета та лобової кістки, а також головного мозку. За словами Норберта Волінського з окружної прокуратури у Варшаві-Празі, лікарі вирішили відключити його від апарату, бо “смерть була виражена”. Прокурор повідомив, що буде проведено розтин, і за його результатами будуть вжиті подальші дії, повідомив прокурор.

Смерть 18-річного Дмитра вплине на зміну статті для 51-річного чоловіка – робітника, який працював на даху двоповерхового житлового будинку, та скинув котел. За даними прокуратури, чоловік замість того, щоб знести пристрій, кинув його з висоти близько 10 метрів.

Під час допиту 51-річний чоловік пояснив, що кілька разів переконувався, що внизу немає перехожих. За його словами, 18-річний хлопець раптово з’явився з-за рогу. Робітнику було заборонено працювати на висоті та виїжджати за межі Польщі.

Джерело: expres.online

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