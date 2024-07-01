Рада хоче позбавити людей з інвалідністю права на працю

Соціальний комітет під керівництвом депутатки від “Слуги Народу” Тетяни Третьякової має намір позбавити людей з інвалідністю права на працю та належне життя, стверджує соціальний експерт Андрій Павловський .

Він зазначає, що ці заходи виправдовуються стремлінням до європейських стандартів, хоча чисельність людей з інвалідністю в країні збільшується внаслідок війни.

Павловський зазначив, що як тільки законопроект 5344-д, який порушує багато норм чинного законодавства щодо підтримки людей з інвалідністю та Конвенцію ООН, був поданий до парламенту, Третьякова обіцяла депутатам, що всі спірні положення будуть вилучені. Однак, за словами експерта, обіцянки не було виконано, і комітет не прийняв жодної з правок, поданих громадськими організаціями та об’єднаннями людей з інвалідністю.

Законопроект, який комітет рекомендував прийняти у другому читанні, скасовує фінансову підтримку для сотень діючих підприємств громадських об’єднань осіб з інвалідністю з дати набуття чинності. Ці підприємства, які сьогодні забезпечують роботою тисячі людей з інвалідністю, зокрема ті, що постачають продукцію до Збройних Сил України, залишаться без підтримки.

Права на працю

Павловський також підкреслив, що законопроект скасовує податкові пільги для цих підприємств з 01.01.2025, а також норми друку літератури шрифтом Брайля для незрячих громадян України та механізм фінансування виробництва такої літератури. Крім того, законопроект виключає з українського законодавства норми щодо трудової та інших видів реабілітації та їх фінансування, а також узаконює звільнення працівників, які зазнали нещасного випадку або професійного захворювання на виробництві.

«Національна Асамблея людей з інвалідністю України» у відчаї звернулася до народних депутатів, закликаючи почути інвалідів та не допустити ухвалення скандального закону:

«Ми громадяни України з інвалідністю, яким сьогодні неймовірно важко жити! Ми втомилися від безглуздих експериментів!».

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