Грошова допомога фсьо? – через два місяці можуть позбавити виплат ВПО

Грошова допомога, це зобов’язання яке взяла на себе держава. Але фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповіли , чому скасовують виплату допомоги на проживання ВПО, передають “ Новини України – НСН “.

Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповіли, чому скасовують виплату допомоги на проживання ВПО після двох місяців отримання. Це стосується лише тих ВПО, виплати яким були продовжені на ще один шестимісячний період.

За наявності окремих обставин (як от, наприклад, навчання дітей онлайн), один з працездатних членів сім’ї може не бути зайнятим. Інші непрацевлаштовані працездатні члени сім’ї мають «пільговий» період для сприяння своєї зайнятості.

Чи буде грошова допомога через два місяці

Так, відповідно до п.13-3 Порядку надання допомоги на проживання ВПО у разі коли внутрішньо переміщеним особам з числа членів сім’ї або отримувачам допомоги, виплачувалася допомога і в такій сім’ї є кілька непрацюючих працездатних осіб, протягом двох місяців з дня призначення допомоги на наступний шестимісячний період інші непрацюючі працездатні особи із складу сім’ї (крім одного отримувача допомоги) зобов’язані зареєструватися в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, зокрема для отримання ваучера на навчання, або працевлаштуватися, зареєструвати підприємницьку діяльність тощо.

Однак, переселенці часто скаржаться, що в травні допомога їм була скасована, хоч звернулися вони за нею, до прикладу, у квітні.

Відповідно до абз.4 п.1 постанови Кабміну №94 від 26 січня 2024 р. допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, які мають на неї право та звернулися за продовженням її виплати з особисто поданою заявою у лютому – квітні 2024 р., призначається і виплачується починаючи з 1 березня 2024 року.

Це означає, що рішення органу соцзахисту про призначення допомоги за поданими у лютому-квітні заявами формулюється буквально так – «Призначити допомогу на проживання ВПО з 1 березня 2024 р….», а отже, якщо станом на 1 травня людина не вжила заходів для своєї зайнятості, допомога їй припиняється незалежно від того чи подавала вона таку заяву в березні, чи в квітні.

Щодо осіб, які звертаються за продовженням виплат у травні або червні, то тут все простіше – такі люди матимуть на працевлаштування / реєстрацію в центрі зайнятості тощо реальних два місяці. Але два місяці буде відраховуватися з 1 травня або з 1 червня. Бо відповідно до абз.5 п.3 Порядку допомога призначається за повний місяць, у якому уповноважена особа звернулася за її наданням, незалежно від дати такого звернення, а отже допомога призначатиметься з 1 травня (у разі звернення у травні) або з 1 червня (у разі звернення у червні).

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