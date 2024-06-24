Призивний вік військовозобов’язаних можуть скоротити до 50 років

Призивний вік військовозобов’язаних можуть скоротити з 60 до 50 років, такою інформацією поділився член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський .

На думку представників парламенту, залучення до армії військових, старших за 50 років, є менш ефективним, ніж молодших чоловіків.

“Розглядалося питання ефективності використання мобілізованих військовослужбовців віком 50+. Є така думка, що використовувати людей такого віку – неефективно”, – пояснив Здебський

Він зазначив, що зараз у профільному комітеті активно обговорюється питання щодо зменшення мобілізаційного віку до 50 років. Ініціатори змін вважають, що чоловіки віком від 50 років зможуть більше допомогти у відновленні української економіки, ніж на службі в Збройних Силах.

Водночас депутат повідомив, що зменшувати мобілізаційний вік нижче 25 років у Верховній Раді не планують.

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