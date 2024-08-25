Прихильник МП нардеп Дмитрук підозрюється у нападі на військового і міг втекти з України

Нардеп Дмитрук, який захищав церкву Московського патріархату, підозрюється у нападі на військового та правоохоронця. ЗМІ повідомляють, що він незаконно виїхав за кордон.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Офіс генерального прокурора і «УП».

Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. Про таке, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, повідомляє «УП»

За даними, наданими джерелами «УП», востаннє законно Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року не виїжджав з країни.

Торік 24 січня о 19:41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП “Маяки-Удобне” автомобілем Toyota з державним номерним знаком і до неділі 25 серпня за кордон офіційно не виїжджав.

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону.

Нардеп Дмитрук підозрюється у нападі на військового

Тим часом, стало відомо, що народному депутату України Дмитруку повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього. Дії підозрюваного кваліфіковано:

за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків;

за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України – закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.

Крім того, в інший період часу підозрюваний, перебуваючи в Києві, під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в область голови. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Дії підозрюваного кваліфіковано:

за ч. 1 ст. 122 КК України – умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;

за ч. 1 ст. 296 КК України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

У зв’язку з викладеним, відповідно до вимог КПК України, підозрюваний викликається до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій:

на 10 год. 00 хв. 29 серпня 2024 року

на 10 год. 00 хв. 30 серпня 2024 року.

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