Державний Приватбанк повідомляє про збій у роботі 23 квітня, передає NNS, посилаючись на пресслужбу фінансової установи.

В повідомленні на офіційній сторінці Приватбанку зазначається, що стався збій на каланах зв’язку. Про проблему знають і вже вирішують її. Але сьогодні у клієнтів можуть виникнути складнощі в користуванні сервісами, зокрема Приват24, мережі банкоматів й оплатами картками через торгові термінали.

Друзі, знаємо про проблему і вже вирішуємо.

На каналах зв‘язку стався збій. Через це сьогодні можливі перебої та затримки в роботі сервісів банку, зокрема Приват24, мережі банкоматів й оплатами картками через торгові термінали.

Наші фахівці вже працюють над найшвидшим відновленням стабільної роботи!

Перепрошуємо за незручності і дякуємо за розуміння! – йдеться в офіційному повідомленні Приватбанку.

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