$10 тисяч за інформацію про вбивцю Фаріон обіцяє «Свобода»

За інформацію про вбивцю Фаріон обіцяють грошову винагороду. Тим часом з мовознавицею прямо зараз прощаються у Львові.

«Новини України – НСН» розповідають, що про це відомо.

$10 тисяч за інформацію про вбивцю Фаріон

За будь-яку інформацію, що допоможе впіймати вбивцю громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон, обіцяють фінансову винагороду.

Гроші готове виплатити Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, йдеться у повідомленні партії.

У “Свободі” наголосили, що найперше зацікавлені у тому, аби знайти виконавця вбивства Фаріон.

“За будь яку інформацію, яка допоможе правоохоронцям знайти нападника, чи його нинішнє місце перебування – гарантовано фінансову винагороду! Гарантуємо анонімність! Інформацію можете надати на електронну пошту: chicagosvoboda@icloud.com”, – йдеться у повідомленні.

У свою чергу, осередок ВО “Свобода” в США повідомив, що оголошує винагороду у розмірі $10 тис. за інформацію, яка допоможе затримати вбивцю Фаріон.

Сьогодні прощання з Іриною Фаріон

Тим часом у Львові сьогодні прощаються з Іриною Фаріон. Біля храму, де від учора знаходилося тіло вбитої громадської діячки, зібралося багато людей.

А на Личаківському кладовищі вже підготували могилу.

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