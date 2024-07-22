$10 тисяч за інформацію про вбивцю Фаріон обіцяє «Свобода»

За інформацію про вбивцю Фаріон обіцяють грошову винагороду. Тим часом з мовознавицею прямо зараз прощаються у Львові.
«Новини України – НСН» розповідають, що про це відомо.
$10 тисяч за інформацію про вбивцю Фаріон
За будь-яку інформацію, що допоможе впіймати вбивцю громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон, обіцяють фінансову винагороду.
Гроші готове виплатити Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, йдеться у повідомленні партії.
У “Свободі” наголосили, що найперше зацікавлені у тому, аби знайти виконавця вбивства Фаріон.
“За будь яку інформацію, яка допоможе правоохоронцям знайти нападника, чи його нинішнє місце перебування – гарантовано фінансову винагороду! Гарантуємо анонімність! Інформацію можете надати на електронну пошту: chicagosvoboda@icloud.com”, – йдеться у повідомленні.
У свою чергу, осередок ВО “Свобода” в США повідомив, що оголошує винагороду у розмірі $10 тис. за інформацію, яка допоможе затримати вбивцю Фаріон.
Сьогодні прощання з Іриною Фаріон
Тим часом у Львові сьогодні прощаються з Іриною Фаріон. Біля храму, де від учора знаходилося тіло вбитої громадської діячки, зібралося багато людей.
А на Личаківському кладовищі вже підготували могилу.
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