Президентка Єврокомісії назвала умову долучення РФ до мирного процесу

На брифінгу за підсумками першого Саміту миру у Швейцарії, Урсула фон дер Ляєн заявила, за якими умовами відбудеться долучення РФ до мирного процесу. Судячи з умови, то другий саміт (і третій і всі послідовні) відбудуться без росії. Бо головна умова, це готовність до миру, який базується на Статуті ООН.

Глава ЄК закликала росію почути заклик світової спільноти в тому, щоб поважати територіальну цілісність й суверенітет України, покінчити з насильством та повернути назад українських дітей.

“Коли РФ скаже, що готова до миру, спираючись на Статут ООН, тоді й настане час долучити її до мирних зусиль. І я сподіваюся, це станеться швидко”, – зазначила Урсула фон дер Ляєн

Вона вказала, що миру в Україні не вдасться досягти одним кроком, адже це буде подорож, і лідер РФ путін не налаштований серйозно щодо завершення війни.

“Він наполягає на капітуляції, він наполягає на здачі українських територій, навіть територій, які сьогодні не окуповані, він наполягає на роззброєнні України, залишаючи її вразливою для подальшої агресії”, – зауважила президентка Єврокомісії

Фон дер Ляєн наголосила, що жодна країна ніколи б не прийняла таких жахливих умов, тому назвала життєво важливим те, щоб Україна могла протистояти агресії РФ.

Раніше “Новини України – НСН” писали, як пройшов саміт миру і які основні тези було озвучено, читайте у матеріалі: У Швейцарії завершився саміт миру, Зеленський вже анонсував наступний – що відомо