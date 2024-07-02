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Прем’єр-міністр Угорщини Орбан відвідає Київ з несподіваним візитом – ЗМІ

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Журналіст
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан відвідає Київ з несподіваним візитом – ЗМІ

Сьогодні, 2 липня, до Києва з візитом приїде проросійський прем’єр-міністр Угорщини. Орбан відвідає Київ щоб зустрітися з Володимиром Зеленським, про це повідомляють The Guardian та Financial Times, з посиланням на інформацію від власних джерел.

Як зазначається, два джерела видання в Будапешті повідомили, що Орбан зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

При цьому, радник Офісу президента Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит, але інше джерело в Києві підтвердило ці плани.

«Орбан буде тут завтра, якщо не буде змін в останню хвилину», — йдеться у повідомленні британського видання.

Один зі співрозмовників у Будапешті повідомив, що плани поїздки склалися після тривалих переговорів щодо прав угорськомовної меншини України.

Орбан з путіним

Орбан з злочинцем путіним

«Передумовою зустрічі стало вирішення питання громадянства. За останні тижні домовленості було досягнуто. Вони зможуть оголосити про це як про успіх», – сказало джерело в Будапешті.

Раніше “Новини України – НСН” писали про заяву Орбана: НАТО планує «військову місію» в Україні – заява Орбана

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