Прем’єр-міністр Угорщини Орбан відвідає Київ з несподіваним візитом – ЗМІ

Сьогодні, 2 липня, до Києва з візитом приїде проросійський прем’єр-міністр Угорщини. Орбан відвідає Київ щоб зустрітися з Володимиром Зеленським, про це повідомляють The Guardian та Financial Times, з посиланням на інформацію від власних джерел.

Як зазначається, два джерела видання в Будапешті повідомили, що Орбан зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

При цьому, радник Офісу президента Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит, але інше джерело в Києві підтвердило ці плани.

«Орбан буде тут завтра, якщо не буде змін в останню хвилину», — йдеться у повідомленні британського видання.

Один зі співрозмовників у Будапешті повідомив, що плани поїздки склалися після тривалих переговорів щодо прав угорськомовної меншини України.

«Передумовою зустрічі стало вирішення питання громадянства. За останні тижні домовленості було досягнуто. Вони зможуть оголосити про це як про успіх», – сказало джерело в Будапешті.

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