Прага-Чоп: запускають новий міжнародний маршрут з Чехії до України

Новий міжнародний маршрут Прага-Чоп запускає Укрзалізниця у співпраці з чеським RegioJet.

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає НСН.

Перший рейс із Праги вирушить 27 березня й поєднає столицю Чехії з прикордонним українським містом Чоп, важливим залізничним хабом у сполученні України та ЄС. А щоб мешканці сусідніх регіонів змогли легше дістатися Чопа, Укрзалізниця традиційно забезпечує стикувальні маршрути та призначає спеціальний пересадковий поїзд №345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород.

«Ми продовжуємо працювати над розширенням міжнародних маршрутів та разом з партнерами запускаємо новий поїзд до Праги. Це ще один рейс до міжнародного аеропорту, який значно розширює логістичні можливості та зручності для наших пасажирів», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко

Прага-Чоп: розклад

Нічний поїзд Прага—Чоп вирушатиме з Праги (Чехія) о 21:52, з Кошице (Словаччина) о 06:38 ранку та прибуватиме до Чопа о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа о 17:35, з Кошице о 21:37, прибуття до Праги о 05:46 наступної доби. У цьому поїзді передбачені вагони і з місцями для сидіння, і спальні. На борту поїзда доступний безкоштовний Wi-Fi.

Вартість квитків залежить від дня поїздки й у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце. Придбати їх можна на сайті перевізника: https://regiojet.ua.

Пересадковий поїзд №345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород вирушатиме з Чернівців щоденно о 05:30, прямуватиме через Івано-Франківськ (08:13-08:27), Стрий (11:20-11:50), Мукачево (15:13-15:18), Чоп (16:28-16:57), прибуватиме до Ужгорода о 17:20. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода об 11:05, далі Чоп (11:28-12:03), Мукачево (13:00-13:10), Стрий (16:15-16:40), Івано-Франківськ (19:22-19:27), прибуття в Чернівці о 21:32.

Квитки на цей поїзд незабаром будуть доступні в застосунку та чат-ботах Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.

Деталі про всі стиковки традиційно зібрані на https://uz-vezemo.uz.gov.ua

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