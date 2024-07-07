Повинні терпіти – замміністра енергетики назвала, де в Україні найгірша ситуація зі світлом

В Україні продовжуються перебої з електропостачанням, викликані наслідками російських атак на українські енергетичні об’єкти. Найважча ситуація зі світлом спостерігається в прифронтових регіонах.

Там через постійні ворожі обстріли енергетики не завжди можуть безпечно виконувати ремонтні роботи. Про це в ефірі “Ми-Україна” розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

“Дуже часто ми маємо пошкодження енергетичної інфраструктури, повітряних ліній, мереж. Там і з ремонтами важче, бо не завжди енергетикам безпечно працювати”, – сказала вона.

За словами Гринчук, ситуація з електроенергією по всій країни продовжує залишатися складною. Причиною цього є те, що росіяни починаючи з березня цього року здійснили дуже багато атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Ці удари були прицільними та завдали значних руйнувань. Через це в системі зараз спостерігається дефіцит. Ми всі, на жаль, повинні терпіти погодинні відключення, часом аварійні відключення, – пояснила заступниця міністра.

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