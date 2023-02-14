Повітряна тривога: в мережі поширюють фейк про скасування попередження

В мережі поширюють фейк про скасування попередження «повітряна тривога» в Україні. Цим займаються проросійські Телеграм-канали, а спростовує фейк Детектор медіа, передає НСН.

Проросійські Telegram-канали поширюють фейки, що повітряну тривогу в Україні більше не оголошуватимуть. Мовляв, це робиться задля того, щоб не травмувати психіку українців та не нервувати їх.

У повідомленнях ідеться про те, що, нібито, згідно з розпорядженням Офісу президента, в Україні припинили вмикати повітряну тривогу. Щоб посіяти сумніви та недовіру до влади, автори також наголошують на тому, що про деякі влучання повідомляється не одразу. Окрім цього, зазначається, що із кожним новим сигналом повітряної тривоги українці готуються до вибухів, що негативно позначається не лише на їхньому моральному стані, але і на самопочутті.

Водночас Зеленський нібито самотужки вирішує чи вмикати тривогу, що є проявом свавілля та «ручного керівництва».

Ця теза не має жодного підтвердження, оскільки повітряну тривогу вмикають із кожною новою загрозою для повітряного простору України. Між моментом фіксації літака/ракети/ворожого літального апарату та власне запуском сирени минають лічені хвилини, а, може, навіть менше, ніж хвилина. Достатньо одного телефонного дзвінка по спецзв’язку. Після чого сирену в потрібних регіонах вмикає місцева влада. Тобто цей процес не залежить від когось одного, Зеленського зокрема, а від низки спеціалістів, які очолюють різноманітні процеси.

Поширюючи такий меседж, пропагандисти хочуть підживити наратив, що нібито Україна не піклується про українців та кидає їх напризволяще, наприклад, не вмикаючи повітряну тривогу. У такий спосіб вони хочуть викликати недовіру до держави в українців, яких, мовляв, ніхто не захистить.

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