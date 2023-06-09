Чому сьогодні так довго тривала повітряна тривога вночі, пояснили у Повітряних силах

В ніч на 9 червня в Україні довго тривала повітряна тривога. Вона лунала в цілому 5 годин – з 23:30 до 05:30. У Повітряних силах дали пояснення, чому сьогодні так відбувалося, передає НСН.
Росія цієї ночі атакувала Україну безпілотниками і ракетами, а також підіймала у небо свої бомбардувальники, прагнучі роззосередити увагу української ППО. Це і призвело до того, що тривога тривала довго.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Насправді росіяни нічого нового не роблять. З 12 години ночі випускають дрони, а потім крилаті ракети. Інколи ще щось можуть придумати. Цієї ночі ворог направив і дрони-камікадзе, і розвідувальні дрони, і ракети, які літали колами. Мета яка? Роззосередити увагу ППО, знайти слабкі місця ППО, для виснаження боєкомплекту, а також традиційно посіяти паніку, – пояснив Ігнат
Крім цього, за його словами, росіянам потрібно піднімати літаки в повітря регулярно, аби здійснювати тренувальні польоти, і водночас дестабілізувати ситуацію в Україні, чого добивається їхня влада.
Речник командування Повітряних сил також зазначив, що цієї ночі ворог направив в Україну ракети Х-101/Х-55, щоб змусити українську оборону витратити бойові запаси, а самим заощадити свої.
Якщо говорити про ракети Х-101/Х-55, то їх запуски можуть говорити про те, що ворог, ймовірно, заощаджує свій запас високоточної далекобійної зброї і хоче, аби ми витратили на неї керовані ракети, – зауважив він
Скільки ракет збили сьогодні
Нагадаємо, у ніч на 9 червня російські загарбники вдарили по Україні дронами іранського виробництва Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55. Ворог бив по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.
Всього росіяни запустили 16 ударних дронів та шість крилатих ракет. З них українські військові знищили:
- чотири крилаті ракети Х-101/Х-55;
- 10 ударних дронів Shahed-136/131 та «Ланцет»;
- чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та Supercam.
Відомо про падіння уламків збитих ракет на Дніпропетровщині і Житомирщині. Внаслідок цього є руйнування і поранені.
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